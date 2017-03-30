В Самаре грузовой поезд насмерть сбил женщину

Как сообщили sgpress.ru в Куйбышевской транспортной прокуратуре, на перегоне «Смышляевка-Безымянка» грузовым поездом была сбита 50-летняя гражданка Узбекистана. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.По данным прокуратуры, женщина жила в Самаре с сыном, регулярно употребляла спиртное и уходила ночью из дома. Сейчас по факту случившегося полицией проводится проверка, выясняются причины происшествия.