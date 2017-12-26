В Самаре готовятся к пятому этапу надвижки пролетного строения Фрунзенского моста
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары.
Как сообщает компания-подрядчик АО «Стройтрансгаз», на левом берегу строители сейчас собирают металлоконструкции для предстоящего пятого этапа надвижки пролетного строения. С начала процесса, который стартовал в апреле этого года, в сторону правого берега на 224 метра уже смещена 250-метровая конструкция весом более трех тонн. Всего центральный сегмент, располагающийся между опорами №2 и №7, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м.
Также подрядчик продолжает устраивать две русловые опоры в бухте Новая гавань. На опоре №3 завершается возведение стоек, на конструктиве №4 ведется устройство цокольной части. После завершения этих работ будут готовы все восемь опор Фрунзенского моста через реку Самару.
Кроме того, строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки транспортного узла с выходом на улицу Шоссейную. Всего их будет построено восемь. Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на съезде С-3. Устройство пролётного строения из-за технологических особенностей начнётся при наступлении теплой погоды. Помимо строительства развязки на левом берегу откосы укрепляют железобетонными плитами. Параллельно сооружается подпорная стена одного из десяти съездов развязки со стороны улицы Фрунзе.
Как сообщает компания-подрядчик АО «Стройтрансгаз», на левом берегу строители сейчас собирают металлоконструкции для предстоящего пятого этапа надвижки пролетного строения. С начала процесса, который стартовал в апреле этого года, в сторону правого берега на 224 метра уже смещена 250-метровая конструкция весом более трех тонн. Всего центральный сегмент, располагающийся между опорами №2 и №7, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м.
Также подрядчик продолжает устраивать две русловые опоры в бухте Новая гавань. На опоре №3 завершается возведение стоек, на конструктиве №4 ведется устройство цокольной части. После завершения этих работ будут готовы все восемь опор Фрунзенского моста через реку Самару.
Кроме того, строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки транспортного узла с выходом на улицу Шоссейную. Всего их будет построено восемь. Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на съезде С-3. Устройство пролётного строения из-за технологических особенностей начнётся при наступлении теплой погоды. Помимо строительства развязки на левом берегу откосы укрепляют железобетонными плитами. Параллельно сооружается подпорная стена одного из десяти съездов развязки со стороны улицы Фрунзе.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
26 декабря 2017
243
26 декабря 2017
134
26 декабря 2017
173
26 декабря 2017
909
26 декабря 2017
1637
26 декабря 2017
554
26 декабря 2017
145
26 декабря 2017 , 17:29
243
Во вторник, 26 декабря, сотрудники «Предприятия тепловых сетей» обнаружили...
26 декабря 2017 , 17:25
90
В Самаре проведут проверку по факту слива отходов у церкви на пересечении Советской Армии и Московского шоссе
Факт слива отходов бетонной смеси, оставшейся от строительства церкви, был подтвержден...
26 декабря 2017 , 16:01
134
Церемония награждения прошла 22 декабря в Доме дружбы народов Самарской области.
26 декабря 2017 , 15:44
173
Движение ограничено на выезде «из города».
26 декабря 2017 , 15:43
193
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары.
26 декабря 2017 , 15:30
909
Такое решение приняли депутаты на заседании Самарской губернской думы во вторник, 26 декабря.
26 декабря 2017 , 14:47
1637
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
26 декабря 2017 , 14:03
554
Дорожное происшествие было зафиксировано во вторник, 26 декабря, примерно в 10:20 на 42...
26 декабря 2017 , 13:50
145
Она начнет работать в среду, 27 декабря, в 15:00 в Детской картинной галерее (ул. Куйбышева, 139).
26 декабря 2017 , 13:09
314
Во вторник, 26 декабря, депутаты гордумы выбрали нового главу областного центра.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 ноября 2017
5924
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
8 декабря 2017
2502
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
1 декабря 2017
1670
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
26 декабря 2017
1637
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 декабря 2017
1565
25 декабря 2017
342
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
270
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
25 декабря 2017
402
Об этом сообщает Приволжское УГМС.
25 декабря 2017
357
ДТП произошло утром в понедельник, 25 декабря, в Волжском районе.
7 декабря 2017
672
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...