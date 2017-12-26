В Самаре готовятся к пятому этапу надвижки пролетного строения Фрунзенского моста

Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары.



Как сообщает компания-подрядчик АО «Стройтрансгаз», на левом берегу строители сейчас собирают металлоконструкции для предстоящего пятого этапа надвижки пролетного строения. С начала процесса, который стартовал в апреле этого года, в сторону правого берега на 224 метра уже смещена 250-метровая конструкция весом более трех тонн. Всего центральный сегмент, располагающийся между опорами №2 и №7, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м.



Также подрядчик продолжает устраивать две русловые опоры в бухте Новая гавань. На опоре №3 завершается возведение стоек, на конструктиве №4 ведется устройство цокольной части. После завершения этих работ будут готовы все восемь опор Фрунзенского моста через реку Самару.



Кроме того, строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки транспортного узла с выходом на улицу Шоссейную. Всего их будет построено восемь. Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на съезде С-3. Устройство пролётного строения из-за технологических особенностей начнётся при наступлении теплой погоды. Помимо строительства развязки на левом берегу откосы укрепляют железобетонными плитами. Параллельно сооружается подпорная стена одного из десяти съездов развязки со стороны улицы Фрунзе.