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В Самаре готовятся к пятому этапу надвижки пролетного строения Фрунзенского моста

Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары.

Как сообщает компания-подрядчик АО «Стройтрансгаз», на левом берегу строители сейчас собирают металлоконструкции для предстоящего пятого этапа надвижки пролетного строения. С начала процесса, который стартовал в апреле этого года, в сторону правого берега на 224 метра уже смещена 250-метровая конструкция весом более трех тонн. Всего центральный сегмент, располагающийся между опорами №2 и №7, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м.

Также подрядчик продолжает устраивать две русловые опоры в бухте Новая гавань. На опоре №3 завершается возведение стоек, на конструктиве №4 ведется устройство цокольной части. После завершения этих работ будут готовы все восемь опор Фрунзенского моста через реку Самару.

Кроме того, строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки транспортного узла с выходом на улицу Шоссейную. Всего их будет построено восемь. Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на съезде С-3. Устройство пролётного строения из-за технологических особенностей начнётся при наступлении теплой погоды. Помимо строительства развязки на левом берегу откосы укрепляют железобетонными плитами. Параллельно сооружается подпорная стена одного из десяти съездов развязки со стороны улицы Фрунзе. 


Дата: 26 декабря 2017 , 15:43
193
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: АО «Стройтрансгаз»
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