В Самаре горит здание рядом с Драмтеатром

В настоящее время на место происшествия выехали пожарные подразделения.по уточненной информации в ГУ МЧС России по Самарской области, причиной возникновения пожара стала загоревшаяся кровля нежилого одноэтажного дома на улице Фрунзе, 173. Для тушения возгорания были привлечены силы 55 человек личного состава МЧС и 14 спецмашин. Площадь пожара составила 150 кв.м. Пожар был ликвидирован в 12:07.