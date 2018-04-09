В Самаре у "Звезды" горит здание бывшего боулинга. Видео







Около 18:00 загорелось здание рядом с КРЦ "Звезда". На месте происшествия работают 54 сотрудника МЧС и 22 единицы техники. Информации о пострадавших пока нет. Из-за большого количества техники МЧС на Ново-Садовой в районе "Звезды" образовалась пробка.