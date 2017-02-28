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В Самаре горевший дом тушили 17 пожарных

Возгорание произошло в понедельник, 27 февраля, в 17:52 на улице Арбатской.

Горел частный дом. Площадь пожара составила 40 кв. м. В тушении огня участвовали 17 человек, задействовали четыре единицы спецтехники. Локализовать возгорание удалось в 18:11, полностью ликвидировать – в 18:18.
 
Дата: 28 февраля 2017 , 11:03
167
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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