В Самаре горевший частный дом тушили 62 пожарных

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горел частный жилой дом на площади 150 кв.м. С пламенем боролись 62 человека и 16 единиц техники. На борьбу с огнем ушло почти полтора часа, он был потушен в 22:49.