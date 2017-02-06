В Самаре горевший частный дом тушили 62 пожарных
Возгорание было зафиксировано вчера в 21:30 на улице Мориса Тореза, 134.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горел частный жилой дом на площади 150 кв.м. С пламенем боролись 62 человека и 16 единиц техники. На борьбу с огнем ушло почти полтора часа, он был потушен в 22:49.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горел частный жилой дом на площади 150 кв.м. С пламенем боролись 62 человека и 16 единиц техники. На борьбу с огнем ушло почти полтора часа, он был потушен в 22:49.
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