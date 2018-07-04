В Самаре ежедневно улицы убирают больше 300 единиц спецтехники

Каждый день в уборке города задействованы до 370 дорожных рабочих и порядка 330 единиц спецтехники, в том числе около 2-х десятков поливочно-моечных и столько же вакуум-подметальных машин.Поливочно-моечные машины работают в тандеме с большими дорожными пылесосами. Малые дорожные пылесосы наводят чистоту в основном на тротуарах. В дни, когда температура - выше +30 градусов, на уборку выпускают дополнительные машины для полива городских улиц и тротуаров.Параллельно с этим идет уборка вручную газонов, подметание тротуаров, сбор мусора. Особое внимание направлено на территорию возле фан-зоны на площади Куйбышева. Здесь весь мусор собирают в контейнеры. Потом его забирают мусоровозы.