В Самаре эвакуатор оборвал контактный провод трамвайной линии

По сообщению ТТУ, утром стояло движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона в оба направления. На пересечении проспекта Кирова и улицы Демократической эвакуатор оборвал контактный провод. Специалисты восстановили контактную сеть. Сейчас трамваи ходят в оба направления.