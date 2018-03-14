В Самаре этим летом будут работать «спортивные» маршруты
На время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ для болельщиков выделят автобусы с видеокамерами.
Заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов на пресс-конференции в «Самарской Газете» рассказал, как будет организовано движение на дорогах во время мундиаля. Предполагается, что Самаре появятся 8-9 специализированных маршрутов. В дни матчей для перевозки болельщиков будут курсировать 225 автобусов, причем 100 из них - новые МАЗы, 60 машин прибудут к нам из Тольятти, а остальные снимут со свободных маршрутов. На них болельщики смогут добираться от стадиона и фан-зоны до достопримечательностей Самары.
- Пассажиры этих автобусов должны будут предъявлять паспорта болельщиков. В самом транспорте усилят наблюдение за салоном и поставят видеокамеры, - рассказал Александр Ерополов.
Автобусы с литерой «С», что значит «спортивный», будут работать в городе в течение всего месяца, с 14 июня по 15 июля.
Заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов на пресс-конференции в «Самарской Газете» рассказал, как будет организовано движение на дорогах во время мундиаля. Предполагается, что Самаре появятся 8-9 специализированных маршрутов. В дни матчей для перевозки болельщиков будут курсировать 225 автобусов, причем 100 из них - новые МАЗы, 60 машин прибудут к нам из Тольятти, а остальные снимут со свободных маршрутов. На них болельщики смогут добираться от стадиона и фан-зоны до достопримечательностей Самары.
- Пассажиры этих автобусов должны будут предъявлять паспорта болельщиков. В самом транспорте усилят наблюдение за салоном и поставят видеокамеры, - рассказал Александр Ерополов.
Автобусы с литерой «С», что значит «спортивный», будут работать в городе в течение всего месяца, с 14 июня по 15 июля.
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