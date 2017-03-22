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В Самаре двое парней ограбили мужчину для покупки смартфонов в интернет-магазине

Обратившийся в дежурную часть потерпевший рассказал, что два злоумышленника ворвались в его квартиру на улице Врубеля и под угрозой пистолета отобрали у мужчины деньги, сотовый телефон, ноутбук, планшет, личные документы и 10 банковских карт.

С них в дальнейшем была снята крупная денежная сумма в размере почти 500 тысяч рублей. Как позже выяснили оперативники, большая часть похищенных денег была потрачена на покупки смартфонов через интернет-магазин.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшего и установили приметы нападавших, составив фотороботы преступников. По факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые должны забрать заказанный товар в магазине, расположенном в одном из крупных торговых центров Самары. Сообщается, что при получении очередного смартфона один из предполагаемых злоумышленников был задержан. В ходе личного досмотра у 20-летнего студента вуза был обнаружен зарегистрированный травматический пистолет, находящийся у него на законных основаниях. Личные данные второго подозреваемого установлены, он объявлен в розыск. Следствие продолжается.
Дата: 22 марта 2017 , 17:35
53
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: 63.мвд.рф
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