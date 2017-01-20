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В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний

Инцидент произошел на Некрасовском спуске.

Как сообщает региональная ПСС, больше всего посещений купели в ночь с 18 на 19 января было на берегу Волги напротив улиц Некрасовской и Полевой. На Некрасовском спуске спасателями была оказана помощь двум мужчинам, которые во время нахождения в проруби при выныривании случайно ушли под лед.

По данным ведомства, несчастных случаев во время купания в праздник Крещения Господня не зарегистрировано.  


Дата: 19 января 2017 , 17:33
2290
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: pssso.ru
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