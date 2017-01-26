В Самаре двое мужчин продавали данные клиентов МТС и МегаФона

Специалист обслуживания клиентов АО «РТК» и местный житель осуждены за неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.



По информации регионального Управления ФСБ, имея доступ к данным клиентов мобильных операторов «МТС» и «МегаФон», мужчины копировали и продавали информацию третьим лицам.



Задержали подозреваемых в марте 2016 года. Один из мужчин был пойман с поличным, когда получал 11 000 рублей за предоставление детализаций телефонных звонков. В ходе опроса он указал, что клиентские данные он получил от специалиста обслуживания клиентов АО «РТК».



В мае 2016 года в отношении мужчин было возбуждено два уголовных дела. 17 октября суд признал обоих виновными. Одному из них назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 4 месяца. Второму мужчине - 1 год 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.



Они попытались обжаловать решение суда, однако 16 января 2017 года по результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу.