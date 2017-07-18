В Самаре движение на Карла Маркса от Санфировой до Авроры ограничат до сентября
Это нужно для безопасности дорожного движения во время строительства водопровода.
По данным горадминистрации, с понедельника, 17 июля, будет частично перекрыт участок улицы Карла Маркса от Санфировой до Авроры. Ограничение будет действовать до 23:00 17 сентября.
По данным горадминистрации, с понедельника, 17 июля, будет частично перекрыт участок улицы Карла Маркса от Санфировой до Авроры. Ограничение будет действовать до 23:00 17 сентября.
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