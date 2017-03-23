В Самаре две женщины и ребенок отравились угарным газом

Как пишет 63.ru, в 21:59 «скорую» поступил звонок от его матери. Прибыв на место, врачи выяснили, что мальчик пострадал от газовой колонки. Ребенок был доставлен в первую клиническую больницу.Чуть позже, в 22:41, аналогичный вызов поступил из дома на улице Матросова, где от угарного газа пострадали 22-летняя девушка и 52-летняя женщина. Сообщается, что медики оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу Середавина.