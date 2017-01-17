В Самаре два десятка домов останутся без холодной воды
Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения.
Как сообщают «Самарские коммунальные системы», с 16 по 17 января не будет холодной воды в ночное время по адресам: ул. Алма-Атинская 72 (админ. здание), ул. Черемшанская 199 (админ. здание), ул. Черемшанская 197, 197а, 197а корп.1, 199, 199а, 199 корп.1,199 корп.2, ул. Елизарова 103, 103а. 103 корп.1, 103 корп.2, 103 корп.3.
18 января будет отключение холодной воды с 8:00 до 17:00 по адресам: улица Гаражная, 18, 20, 6; проспект Карла Маркса, 185, 189, 191, 193, 193а; Третий проезд, 63.
Бойлер с водой будет находиться около дома 193а по проспекту Карла Маркса.
Как сообщают «Самарские коммунальные системы», с 16 по 17 января не будет холодной воды в ночное время по адресам: ул. Алма-Атинская 72 (админ. здание), ул. Черемшанская 199 (админ. здание), ул. Черемшанская 197, 197а, 197а корп.1, 199, 199а, 199 корп.1,199 корп.2, ул. Елизарова 103, 103а. 103 корп.1, 103 корп.2, 103 корп.3.
18 января будет отключение холодной воды с 8:00 до 17:00 по адресам: улица Гаражная, 18, 20, 6; проспект Карла Маркса, 185, 189, 191, 193, 193а; Третий проезд, 63.
Бойлер с водой будет находиться около дома 193а по проспекту Карла Маркса.
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