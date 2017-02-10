В Самаре дополнительно распределят места в детских садах
Распределение свободных мест в организациях дошкольного образования состоится 14 февраля.
В связи с этим департамент образования Самары обращается к родителям с просьбой до 13 февраля проверить сведения, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). В случае если будут найдены неточности или потерявшие актуальность данные, необходимо обратиться в «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения корректировок.
Актуальная информация о свободных местах в детсадах по состоянию на 9 февраля текущего года будет размещена на сайте департамента образования в разделе "Новости".
Стоит напомнить, что родители (законные представители) имеют право выбрать предпочитаемые детсады в количестве не больше пяти (в порядке убывания предпочтения). Для добавления того или иного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест будет произведено с учетом критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка (в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством);
- даты регистрации в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2016 года;
- направленности группы.
О предоставлении места сообщат специалисты по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru. (необходимо будет заполнить поле индивидуальным номером обращения).
В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте родители должны прийти в указанное учреждение и письменно подтвердить согласие. Для письменного подтверждения несогласия нужно обратиться в МФЦ. Если родители (законныхе представители) не явились для подтверждения согласия (несогласия), в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
В связи с этим департамент образования Самары обращается к родителям с просьбой до 13 февраля проверить сведения, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). В случае если будут найдены неточности или потерявшие актуальность данные, необходимо обратиться в «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения корректировок.
Актуальная информация о свободных местах в детсадах по состоянию на 9 февраля текущего года будет размещена на сайте департамента образования в разделе "Новости".
Стоит напомнить, что родители (законные представители) имеют право выбрать предпочитаемые детсады в количестве не больше пяти (в порядке убывания предпочтения). Для добавления того или иного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест будет произведено с учетом критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка (в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством);
- даты регистрации в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2016 года;
- направленности группы.
О предоставлении места сообщат специалисты по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru. (необходимо будет заполнить поле индивидуальным номером обращения).
В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте родители должны прийти в указанное учреждение и письменно подтвердить согласие. Для письменного подтверждения несогласия нужно обратиться в МФЦ. Если родители (законныхе представители) не явились для подтверждения согласия (несогласия), в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 февраля 2017
45
10 февраля 2017
84
9 февраля 2017
500
9 февраля 2017
231
9 февраля 2017
253
9 февраля 2017
189
10 февраля 2017 , 10:21
45
Распределение свободных мест в организациях дошкольного образования состоится 14 февраля.
10 февраля 2017 , 09:10
84
9 февраля 2017 года в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества...
10 февраля 2017 , 08:58
145
Об этом стало известно на XII съезде Ассоциации «Совет муниципальных...
9 февраля 2017 , 20:22
361
С начала 2017 года в Самарской области меняется порядок предоставления ряда льгот, они...
9 февраля 2017 , 17:36
500
Необычная спасательная операция была проведена 9 февраля в Октябрьске Самарской области.
9 февраля 2017 , 17:24
208
В одну из больниц Чапаевска водитель маршрутки доставил пассажира.
9 февраля 2017 , 17:12
231
Акция «#В_СДМ с любовью» пройдет в День всех влюбленных с 11:00 до 17:00.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8071
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
5638
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
5154
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4358
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1287
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
1027
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1555
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
14 января 2017
518
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги...