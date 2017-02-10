10 февраля 2017 года,
10:38
$ 59.02    63.03   Нефть 55.7 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре дополнительно распределят места в детских садах

Распределение свободных мест в организациях дошкольного образования состоится 14 февраля.

В связи с этим департамент образования Самары обращается к родителям с просьбой до 13 февраля проверить сведения, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). В случае если будут найдены неточности или потерявшие актуальность данные, необходимо обратиться в «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения корректировок.

Актуальная информация о свободных местах в детсадах по состоянию на 9 февраля текущего года будет размещена на сайте департамента образования в разделе "Новости".

Стоит напомнить, что родители (законные представители) имеют право выбрать предпочитаемые детсады в количестве не больше пяти (в порядке убывания предпочтения). Для добавления того или иного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест будет произведено с учетом критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка (в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством);
- даты регистрации в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2016 года;
- направленности группы.

О предоставлении места сообщат специалисты по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru. (необходимо будет заполнить поле индивидуальным номером обращения).

В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте родители должны прийти в указанное учреждение и письменно подтвердить согласие. Для письменного подтверждения несогласия нужно обратиться в МФЦ. Если родители (законныхе представители) не явились для подтверждения согласия (несогласия), в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.  
Дата: 10 февраля 2017 , 10:21
45
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре дополнительно распределят места в детских садах
10 февраля 2017
45
В Самаре дополнительно распределят места в детских садах
Леонов, Раневская и Никулин стали персонажами народного творчества
10 февраля 2017
84
Леонов, Раневская и Никулин стали персонажами народного творчества
Лосенок провалился в ледяную воду Волги
9 февраля 2017
500
Лосенок провалился в ледяную воду Волги
Полицейские устанавливают личность мужчины, который помнит только свое имя
9 февраля 2017
208
Полицейские устанавливают личность мужчины, который помнит только свое имя
14 февраля в Самарском доме молодежи можно будет «пожениться»
9 февраля 2017
231
14 февраля в Самарском доме молодежи можно будет «пожениться»
На дом-музей Фрунзе нанесут раствор, защищающий от граффити
9 февраля 2017
253
На дом-музей Фрунзе нанесут раствор, защищающий от граффити
Пума, которая родилась в самарском зоопарке, вернулась в зверинец спустя пять лет
9 февраля 2017
353
Пума, которая родилась в самарском зоопарке, вернулась в зверинец спустя пять лет
«Самара» не смогла переиграть в Ижевске «Купол-Родники»
9 февраля 2017
189
«Самара» не смогла переиграть в Ижевске «Купол-Родники»
В Самаре 29-летний автомобилист сбил двух девочек, переходивших улицу на «зеленый»
9 февраля 2017
767
В Самаре 29-летний автомобилист сбил двух девочек, переходивших улицу на «зеленый»
Лента новостей
10 февраля 2017 , 10:21
45
В Самаре дополнительно распределят места в детских садах
Распределение свободных мест в организациях дошкольного образования состоится 14 февраля.
10 февраля 2017 , 09:10
84
Леонов, Раневская и Никулин стали персонажами народного творчества
9 февраля 2017 года в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества...
10 февраля 2017 , 08:58
145
В Самаре за минувший год с должников взыскали 200 млн рублей
  Об этом стало известно на  XII  съезде Ассоциации «Совет муниципальных...
9 февраля 2017 , 20:22
361
Разъяснения об изменениях в системе социальных выплат
С начала 2017 года в Самарской области меняется порядок предоставления ряда льгот, они...
9 февраля 2017 , 17:36
500
Лосенок провалился в ледяную воду Волги
Необычная спасательная операция была проведена 9 февраля в Октябрьске Самарской области.
9 февраля 2017 , 17:24
208
Полицейские устанавливают личность мужчины, который помнит только свое имя
В одну из больниц Чапаевска водитель маршрутки доставил пассажира.
9 февраля 2017 , 17:12
231
14 февраля в Самарском доме молодежи можно будет «пожениться»
Акция «#В_СДМ с любовью» пройдет в День всех влюбленных с 11:00 до 17:00.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8071
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
5638
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5154
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
4358
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1287
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
1027
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1555
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
Самарские полицейские рассказали о результатах работы за 2016 год
14 января 2017
518
Самарские полицейские рассказали о результатах работы за 2016 год
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.