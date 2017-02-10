В Самаре дополнительно распределят места в детских садах

Распределение свободных мест в организациях дошкольного образования состоится 14 февраля.



В связи с этим департамент образования Самары обращается к родителям с просьбой до 13 февраля проверить сведения, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). В случае если будут найдены неточности или потерявшие актуальность данные, необходимо обратиться в «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения корректировок.



Актуальная информация о свободных местах в детсадах по состоянию на 9 февраля текущего года будет размещена на сайте департамента образования в разделе "Новости".



Стоит напомнить, что родители (законные представители) имеют право выбрать предпочитаемые детсады в количестве не больше пяти (в порядке убывания предпочтения). Для добавления того или иного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.



Распределение свободных мест будет произведено с учетом критериев:



- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка (в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством);

- даты регистрации в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2016 года;

- направленности группы.



О предоставлении места сообщат специалисты по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru. (необходимо будет заполнить поле индивидуальным номером обращения).



В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте родители должны прийти в указанное учреждение и письменно подтвердить согласие. Для письменного подтверждения несогласия нужно обратиться в МФЦ. Если родители (законныхе представители) не явились для подтверждения согласия (несогласия), в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.