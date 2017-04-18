В Самаре добровольцы взяли под опеку место раскопок на Хлебной площади

Несколько лет назад на Хлебной площади были обнаружены остатки оборонительных сооружений. Сегодня из-за несознательности людей на территории раскопок скопился мусор. Добровольцы навели внутри огражденного участка порядок, чтобы археологи смогли продолжить работу. Инвентарь для внеплановой уборки предоставила администрация Самарского района.Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Павел Покровский пояснил, что «вторничник» состоялся в рамках соглашения с администрацией города о совместных действиях по созданию комфортной среды.- Локация выбрана не случайно. В Самаре были выявлены архитектурные конструкции, которые являются частью крепости петровских времен. Мы взяли место раскопок под опеку и надеемся, что оно станет новой археологической изюминкой, привлекающей туристов, - отметил Павел Покровский.