В Самаре до середины июня следующего года ограничат движение большегрузов

Согласно постановлению областного правительства, данная мера будет распространяться на тяжеловесные транспортные средства и на грузовые автомобили, перевозящие опасный груз и имеющие разрешенную максимальную массу более 8 тонн.Исключения коснутся автомобилей аварийных и спасательных служб, большегрузы, перевозящие цементно-бетонные смеси и используемые для ремонта и реконструкции дорог, а также транспортные средства, осуществляющие подготовку к предстоящему мундиалю.