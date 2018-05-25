В Самаре до начала сентября перекроют Молодогвардейскую и Комсомольскую. Схема движения

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с пятницы, 25 мая, до 1 сентября этого года будет ограничено движение транспорта по улице Молодогвардейской - от Молодогвардейского спуска до Комсомольской, по улице Комсомольской - от Молодогвардейской до дома № 74 по Комсомольской, по нечетной стороне улицы Комсомольской - в границах пересечения с Чапаевской и по улице Чапаевской - от улицы Комсомольской до Фрунзе.