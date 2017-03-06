В Самаре до 10 марта будет перекрыта часть улицы Молодогвардейской

Как пишет samara.ru, в настоящее время работы по прокладке новой трубы завершены, однако осталось заменить одну задвижку, которая находится под проезжей частью, восстановить водопроводную камеру в газоне, соединить новую трубу с задвижками и восстановить благоустройство. Для этого потребуется сузить проезжую часть улицы Молодогвардейской на несколько дней.