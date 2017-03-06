В Самаре до 10 марта будет перекрыта часть улицы Молодогвардейской
Причина - ремонт поврежденной в январе водопроводной трубы под перекрёстком улиц Полевой и Молодогвардейской на глубине 7,5 метров.
Как пишет samara.ru, в настоящее время работы по прокладке новой трубы завершены, однако осталось заменить одну задвижку, которая находится под проезжей частью, восстановить водопроводную камеру в газоне, соединить новую трубу с задвижками и восстановить благоустройство. Для этого потребуется сузить проезжую часть улицы Молодогвардейской на несколько дней.
Как пишет samara.ru, в настоящее время работы по прокладке новой трубы завершены, однако осталось заменить одну задвижку, которая находится под проезжей частью, восстановить водопроводную камеру в газоне, соединить новую трубу с задвижками и восстановить благоустройство. Для этого потребуется сузить проезжую часть улицы Молодогвардейской на несколько дней.
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