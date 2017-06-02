В Самаре директор турфирмы заключила фиктивный договор и присвоила деньги клиента
Подсудимая заключила с клиентом договор на оказание туристских услуг в виде бронирования, приобретения и оплаты туристской путевки с одной из компаний. При этом она заранее знала, что между турфирмами отсутствуют договоренности.
После этого женщина взяла себе 103 тысячи рублей и распорядилась ими в личных целях.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.
После этого женщина взяла себе 103 тысячи рублей и распорядилась ими в личных целях.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.
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