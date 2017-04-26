В Самаре девушки избили подругу, чтобы узнать пин-код от ее банковской карты

В конце марта в самарский отдел полиции за помощью обратилась 20-летняя местная жительница.



Она сообщила, что ее знакомые отобрали у нее банковскую карту.



Во время беседы с пострадавшей стражи правопорядка установили, что девушка и три ее приятельницы были ночью в увеселительном заведении. После посещения заведения между девушками возле одного из домов на улице Ташкентской разгорелся конфликт, который перерос в драку. Приятельницы избили свою подругу и отобрали ее банковскую карту. Чтобы прекратить поток ударов, потерпевшая сама сообщила пин-код.



Сотрудники полиции установили, что к правонарушению причастны три девушки - 20-ти, 17-ти и 16-ти лет. Позже предполагаемые злоумышленницы признались в краже банковской карты и рассказали, что сняли с нее 6500 рублей и потратили на личные нужды.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело.