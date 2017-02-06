В Самаре девушка за рулем Хендэ Туссан устроила тройное ДТП

20-летняя девушка за рулем Хендэ Туссан (водительский стаж - 2 года) ехала в условиях снегопада со стороны улицы Гагарина в направлении Мориса Тореза. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением, она столкнулась с Нивой под управлением 57-летнего мужчины, ехавшего во встречном направлении. Сразу после этого сзади в Ниву врезалась Лада Приора.В результате ДТП 23-летняя, 58-ми и 53-летняя пассажирки отечественного внедорожника получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой» в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники ДТП находились в трезвом состоянии. В настоящее время по фату случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.