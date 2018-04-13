В Самаре демонтируют корпус бывшего стадиона «Буревестник»

По данным администрации Ленинского района, земельный участок, на котором раньше располагался стадион «Буревестник», находится в частной собственности. В связи с подготовкой к ЧМ-2018 владелец сейчас демонтирует аварийный корпус. Также в планах – установить со стороны улицы Буянова декоративный забор и частично реконструировать торговые лотки.