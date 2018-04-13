В Самаре демонтируют корпус бывшего стадиона «Буревестник»
Перед ним на улице Буянова установят декоративный забор.
По данным администрации Ленинского района, земельный участок, на котором раньше располагался стадион «Буревестник», находится в частной собственности. В связи с подготовкой к ЧМ-2018 владелец сейчас демонтирует аварийный корпус. Также в планах – установить со стороны улицы Буянова декоративный забор и частично реконструировать торговые лотки.
По данным администрации Ленинского района, земельный участок, на котором раньше располагался стадион «Буревестник», находится в частной собственности. В связи с подготовкой к ЧМ-2018 владелец сейчас демонтирует аварийный корпус. Также в планах – установить со стороны улицы Буянова декоративный забор и частично реконструировать торговые лотки.
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