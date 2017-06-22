В Самаре демонтировано 72 незаконных рекламных щита

В полном объеме полномочия в сфере регулирования рынка наружной рекламы были переданы муниципалитету только в ноябре прошлого года. Сегодня активно ведется работа по выявлению и сносу незаконных рекламных конструкций.



- На данный момент демонтировано 72 незаконных рекламных щита, - сообщил в рамках прямого эфира на телеканале «Россия 24» глава города Олег Фурсов. - В отношении остальных выданы предписания, и работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком. В июле-августе будет развернута широкая кампания по разборке незаконной рекламы,



Всего в этом году на демонтаж данных конструкций выделено 4,3 млн рублей.