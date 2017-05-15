В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому
Как ранее писал sgpress.ru, в связи с реконструкцией самарского Дворца спорта ЦСК ВВС объект культурного наследия убрали и отправили на хранение.
Реконструкция спорткомплекса начнется в мае этого года. После проведения всех необходимых работ памятник будет возвращен на место.
Реконструкция спорткомплекса начнется в мае этого года. После проведения всех необходимых работ памятник будет возвращен на место.
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