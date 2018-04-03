В Самаре частично закрыли "Аврора Молл"

Со вторника по пятницу, с 3 по 6 апреля, не будут работать первый и второй блоки торгового центра.- Это необходимо, чтобы специалисты беспрепятственно и эффективно провели проверку систем пожарной безопасности в кратчайшие сроки, не создавая неудобств для посетителей, - сообщили в администрации "Аврора Молл".