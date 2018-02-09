В Самаре частично перекроют Московское шоссе
Речь идет про участок от улицы Авроры до Врубеля по направлению «в город».
По сообщению регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, движение будет ограничено в пятницу, 9 февраля, с 21:00. Это связано с ликвидацией аварии на водоводе. Срок перекрытия не уточняется.
По сообщению регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, движение будет ограничено в пятницу, 9 февраля, с 21:00. Это связано с ликвидацией аварии на водоводе. Срок перекрытия не уточняется.
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