В Самаре частично перекроют Красноглинское шоссе
Это связано с ремонтом путепровода на улице Полтавская в Красноглинском районе.
По данным областного правительства, с понедельника, 10 июля, до завершения работ на данной улице будет ограничено движение транспорта. Въезд в город будет осуществляться по двум полосам улицы Полтавской, выезд из города - по одной полосе улиц Южной и 2-го Южного проезда. Проезд по улице Южный поселок в районе путепровода будет закрыт.
Добавим, в рамках ремонта планируется расширить дорогу с 3-х до 4-х полос движения и полностью заменить конструкции пролетного строения.
По данным областного правительства, с понедельника, 10 июля, до завершения работ на данной улице будет ограничено движение транспорта. Въезд в город будет осуществляться по двум полосам улицы Полтавской, выезд из города - по одной полосе улиц Южной и 2-го Южного проезда. Проезд по улице Южный поселок в районе путепровода будет закрыт.
Добавим, в рамках ремонта планируется расширить дорогу с 3-х до 4-х полос движения и полностью заменить конструкции пролетного строения.
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