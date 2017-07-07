В Самаре частично перекроют Красноглинское шоссе

Это связано с ремонтом путепровода на улице Полтавская в Красноглинском районе.



По данным областного правительства, с понедельника, 10 июля, до завершения работ на данной улице будет ограничено движение транспорта. Въезд в город будет осуществляться по двум полосам улицы Полтавской, выезд из города - по одной полосе улиц Южной и 2-го Южного проезда. Проезд по улице Южный поселок в районе путепровода будет закрыт.



Добавим, в рамках ремонта планируется расширить дорогу с 3-х до 4-х полос движения и полностью заменить конструкции пролетного строения.