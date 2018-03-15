В Самаре чаще всего угоняют Тойоты

Как рассказал «СГ» старший инспектор по розыску ОГИБДД Управления МВД России по Самаре, майор полиции Аркадий Языков, в 2016-м зарегистрированы 343 кражи и 94 факта неправомерного завладения (угона), а в 2017-м соответственно 243 и 96.Кража - это присвоение автомобиля с корыстной целью. Например, чтобы заработать денег. Как правило, этим промышляют организованные преступные группировки и ранее судимые. Они похищают машины и разбирают их на детали, продают, перегоняют в другие регионы.Неправомерное завладение (угон) подразумевает, что кто- то взял чужую машину покататься и, может, хотел потом вернуть владельцу. В основном на такое решаются молодые люди. Нередко после того, как выпьют спиртное. Осенью 2017 года работник автомойки, будучи нетрезвым и, видимо, желая пофорсить, поехал на дорогой иномарке постоянного клиента к родственникам. Но путешествие подшофе закончилось печально - дорожно-транспортным происшествием.И кража, и угон - уголовные преступления. За первое наказание определяет ст. 158 УК РФ, за второе - ст. 166.По информации ГИБДД, сейчас похищают как отечественные машины, так и иномарки. Среди зарубежных у злоумышленников много лет лидирует Toyota (Land Cruiser 200, RAV4, Prado, Camry). Набирает «популярность» Hyundai.Для совершения преступлений выбирают ночь. Воруют из разных мест. Чаще всего на территориях Кировского и Промышленного районов. В 2017 году 58 и 56 фактов соответственно. Реже всего «обижают» Самарский, Ленинский и Куйбышевский районы.- Раньше около 30 машин в год угоняли от торгово-развлекательного центра «Космопорт», - рассказал Аркадий Языков. - Сейчас таких очагов в Самаре нет.Чтобы не лишиться своего «железного коня», эксперты советуют не оставлять машину без присмотра. Не доверять ключи даже знакомым. Парковать на охраняемой стоянке с видеонаблюдением.По мнению Аркадия Языкова, самая эффективная защита - механический блокиратор руля, педалей, коробки передач. Взломщики не станут возиться с этими противоугонными средствами. Зачем? Лучше выбрать другое, менее защищенное авто. Сигнализацию же умельцы взламывают с помощью специального устройства.Правоохранители разыскивают угнанный и украденный транспорт. Работают по ориентировкам, обследуют территории, смотрят съемки с камер видеонаблюдения. В 2017 году удалось раскрыть 89 краж и 64 угона автомобилей.