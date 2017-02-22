В Самаре представили проекты по работе с пожилыми людьми
20 и 21 февраля в Самаре проходило большое мероприятие, на котором подвели итоги работы федеральной программы «Активное поколение».
Она ориентирована на поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан по приобщению пожилых людей к активной жизни. Реализуется эта программа при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а региональным оператором конкурса в ПФО является благотворительный фонд «Самарская губерния». Именно они в рамках конкурса дают победителям гранты на реализацию проекта-победителя.
На подведение итогов работы 2016 года в Самару приехали победители конкурса из 14 регионов России и региональные координаторы программы «Активное поколение».
Как рассказала исполнительный директор РБФ “Самарская губерния” Татьяна Акимова, на участие в конкурсе в регионе было подано около 20 заявок, победителей отбирал экспертный совет каждой территории. От Самарской области на встрече были представлены проекты-победители "Пестравского пансионата для пожилых людей" и культурно-досугового центра села Рождествено. В первом задумали и на деньги гранта установили теплицу, где постояльцы пансионата выращивают овощи и зелень. В Рождествено же организовали большую концертную программу «Кто кого перетанцует и перепоет», объединившую несколько поколений. Подобные проекты позволяют повысить качество жизни пожилых, повысить их активность.
- Самара – один из регионов, который продвигает тему «Активного поколения» в России, - подчеркнула Татьяна Акимова. - У нас с этим связаны хорошие традиции. Мы одними из первых начинали проводить форум «Серебряный возраст». Нам было очень приятно принимать гостей, делиться и обмениваться опытом с другими.
В рамках мероприятия кроме презентации проектов были проведены мастер-классы, обучающие семинары, ток-шоу «Старикам тут место?» и другие мероприятия. Встреча оказалась насыщенной и продуктивной. В апреле-марте стартует очередной конкурс грантов по программе «Активное поколение».
Она ориентирована на поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан по приобщению пожилых людей к активной жизни. Реализуется эта программа при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а региональным оператором конкурса в ПФО является благотворительный фонд «Самарская губерния». Именно они в рамках конкурса дают победителям гранты на реализацию проекта-победителя.
На подведение итогов работы 2016 года в Самару приехали победители конкурса из 14 регионов России и региональные координаторы программы «Активное поколение».
Как рассказала исполнительный директор РБФ “Самарская губерния” Татьяна Акимова, на участие в конкурсе в регионе было подано около 20 заявок, победителей отбирал экспертный совет каждой территории. От Самарской области на встрече были представлены проекты-победители "Пестравского пансионата для пожилых людей" и культурно-досугового центра села Рождествено. В первом задумали и на деньги гранта установили теплицу, где постояльцы пансионата выращивают овощи и зелень. В Рождествено же организовали большую концертную программу «Кто кого перетанцует и перепоет», объединившую несколько поколений. Подобные проекты позволяют повысить качество жизни пожилых, повысить их активность.
- Самара – один из регионов, который продвигает тему «Активного поколения» в России, - подчеркнула Татьяна Акимова. - У нас с этим связаны хорошие традиции. Мы одними из первых начинали проводить форум «Серебряный возраст». Нам было очень приятно принимать гостей, делиться и обмениваться опытом с другими.
В рамках мероприятия кроме презентации проектов были проведены мастер-классы, обучающие семинары, ток-шоу «Старикам тут место?» и другие мероприятия. Встреча оказалась насыщенной и продуктивной. В апреле-марте стартует очередной конкурс грантов по программе «Активное поколение».
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