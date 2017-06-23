В Самаре бульвар на Стара-Загоре предлагают назвать в честь Штутгарта

К его обустройству собираются привлечь немецких архитекторов.



В четверг, 22 июня, Самару посетила делегация города-партнера Штутгарта. На встрече с мэром Самары Олегом Фурсовым гости обсудили перспективы сотрудничества. Помимо всего прочего, специалисты из Германии могут поработать над планированием нового бульвара в Самаре. Он, возможно, появится в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.



Добавим, что в 2015 году Самарским и Штутгартским университетами был создан Исследовательский институт перспективных двигателей, в рамках которого работает совместная аспирантская школа по проблемам двигателестроения.



Также одним из совместных проектов является центр челюстно-лицевой детской хирургии, который функционирует на базе больницы имени Середавина. В нем оказывают поддержку сотням детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.