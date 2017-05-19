В Самаре будут судить вора-карманника, кравшего телефоны в маршрутках

Им оказался 67-летний местный житель.



Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в январе и феврале этого года в полицию поступило пять заявлений о кражах сотовых телефонов в общественном транспорте. Причем четыре из них были совершены в автобусе одного и того же маршрута. Суммы ущерба варьировались от 7 000 до 22 000 рублей.



Во всех эпизодах мобильные телефоны находились в открытых карманах одежды. Отвлекаясь во время поездки, потерпевшие не следили за своим имуществом, чем пользовался злоумышленник.



Именно таким образом 9 января лишился своего аппарата 21-летний житель Самары. Перед тем, как сесть в маршрутное такси, молодой человек положил в нагрудный карман куртки свой сотовый телефон. Со слов парня, маршрутка проследовала по улице Советской Армии, в салоне автомобиля было много людей. На вопрос полицейских о подозрительных пассажирах, потерпевший ответил, что около него стоял мужчина, и назвал некоторые его приметы. Аналогичные преступления при тех же условиях произошли 17, 22 января, а также 8 и 13 февраля. Во всех случаях потерпевшие рассказывали о подозрительном мужчине, которому на вид было 45-50 лет.



Вскоре полицейские выяснили, что к преступлениям мог быть причастен 67-летний житель Самары. Подозреваемый был задержан. Впоследствии выяснилось, что телефоны злоумышленник продавал на одном из городских рынков, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. В совершении преступлений мужчина признался и рассказал подробности.



По всем эпизодам краж возбудили уголовное дело. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения.