В Самаре будут судить водителя, открывшего дверь перед велосипедистом

В Кировский суд направлено уголовное дело по обвинению 59-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровья велосипедисту.



Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Георгия Димитрова в конце июня 2016 года. 59-летний водитель, выходя из своей машины, открыл дверь авто, и в нее врезался велосипедист. От сильного удара 30-летний мужчина упал. С травмами его доставили в больницу Середавина. Медики диагностировали у него перелом левой бедренной кости.



По данному факту в апреле текущего года было возбуждено уголовное дело. Первоначально водитель автомобиля отказывался признавать свою вину, настаивая на том, что велосипедист упал сам из-за неровной дороги.



Однако проведенные экспертизы доказали вину водителя. Обвиняемый признался в случившемся и возместил причиненный пострадавшему ущерб в размере 150 000 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.