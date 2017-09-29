В Самаре будут судить водителя, который насмерть сбил двухлетнюю девочку

ДТП произошло в 1:20 22 июля этого года. 27-летний водитель на «десятке» ехал со стороны улицы Матросова в направлении Средне-Садовой. Он сбил 2-летнюю девочку, которая находилась на дороге, родителей рядом не было. После ДТП ребенка доставили в больницу. Девочка от полученных травм скончалась.По данным ГИБДД, водитель был трезвым. Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области сообщает, что, по заключению проведенной автотехнической экспертизы, в момент аварии автомобилист располагал технической возможностью избежать наезда на пешехода. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».Добавим, что обвиняемый свою вину признал и частично возместил материальный вред матери погибшей.