В Самаре будут судить водителя, который избил пешехода, попросившего убрать авто с тротуара

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Самары. Молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



По данным регионального ГУ МВД, в апреле 26-летний житель Самары, владелец иномарки, подъехал к магазину на улице Куйбышева и припарковался на тротуаре у входа в торговую точку. После того, как он совершил покупки, у машины его встретил мужчина, который попросил водителя убрать автомобиль с тротуара. Нарушитель толкнул незнакомца в грудь, отчего тот упал на асфальт и ударился головой. После водитель ударил его по лицу, сел в автомобиль и уехал. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они вызвали для пострадавшего «скорую помощь» и выяснили марку и госномер автомобиля. Полицейские связались с владельцем иномарки по телефону и попросили вернуться к месту, где произошел конфликт. Спустя некоторое время водитель приехал.



Согласно заключению эксперта, 26-летнему потерпевшему были причинены серьезные травмы. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Также весь конфликт зафиксировала камера наблюдения, расположенная на одном из домов.



В настоящее время сотрудники полиции направили уголовное дело в суд. Обвиняемый признал свою вину, дело рассмотрят в особом порядке.