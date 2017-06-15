В Самаре будут судить рабочего, спалившего иномарки бизнесмена за невыплаченную зарплату

По данным ГУ МВД по Самарской области, первый инцидент произошел в середине ноября прошлого года, когда на неохраняемой парковке возле одного из домов на 6-й Просеке сгорел автомобиль Infiniti FX37 стоимостью 1 500 000 рублей. Спустя несколько дней там же подожгли Peugeot за 1 334 000 рублей. Огонь перекинулся на припаркованные рядом три машины, повредив их. Общий ущерб составил более 4 478 000 рублей. По данным фактам было возбуждено уголовное дело.В ходе расследования сотрудники полиции установили, что оба сгоревших авто принадлежат одной семье - мужу и жене. Вскоре полицейские выяснили личность преступника и задержали его. Им оказался ранее судимый, не имеющий постоянного заработка 31-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире были найдены куртки со следами горючих веществ.Мужчина не стал отрицать своей вины и пояснил, что совершил преступление из-за обиды на бизнесмена, для которого он ранее выполнял строительные работы, но зарплату не получил. В настоящее время уголовное дело в отношении поджигателя направлено в Промышленный суд Самары для рассмотрения.