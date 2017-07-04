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В Самаре будут судить организаторов «финансовой пирамиды», которые обманывали глухонемых

Общая сумма ущерба составляет 50 млн рублей. Пострадавшими от действий мошенников признан 531 человек, более половины из них - глухонемые.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, трое обвиняемых – 52-летний и 38-летний мужчины, а также 40-летняя женщина создали интернет-сообщество, функционирующее по принципу «финансовой пирамиды», на сайте которого размещали информацию о доходности по вкладам от 20 – 30 % ежемесячно. При этом особая роль отводилась женщине, которая, будучи сама инвалидом по слуху, активно рекламировала общество среди глухонемых людей.

В результате деньги вкладчиков перечислялись на карточки организаторам пирамиды, их родственникам, знакомым и тратились ими по своему усмотрению.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали имущество обвиняемых на сумму 21,9 млн рублей. Кроме того, были проведены бухгалтерские и технические экспертизы, обыски, очные ставки, произведено более 300 выемок документов.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 52-летнего обвиняемого заключили под стражу, так как около года он скрывался от органов следствия за границей. Двое других обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Дата: 4 июля 2017 , 13:39
302
Автор текста: Анна Турова
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