В Самаре будут судить организаторов «финансовой пирамиды», которые обманывали глухонемых

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, трое обвиняемых – 52-летний и 38-летний мужчины, а также 40-летняя женщина создали интернет-сообщество, функционирующее по принципу «финансовой пирамиды», на сайте которого размещали информацию о доходности по вкладам от 20 – 30 % ежемесячно. При этом особая роль отводилась женщине, которая, будучи сама инвалидом по слуху, активно рекламировала общество среди глухонемых людей.В результате деньги вкладчиков перечислялись на карточки организаторам пирамиды, их родственникам, знакомым и тратились ими по своему усмотрению.Сотрудники правоохранительных органов арестовали имущество обвиняемых на сумму 21,9 млн рублей. Кроме того, были проведены бухгалтерские и технические экспертизы, обыски, очные ставки, произведено более 300 выемок документов.В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 52-летнего обвиняемого заключили под стражу, так как около года он скрывался от органов следствия за границей. Двое других обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.