В Самаре будут судить организатора "финансовой пирамиды", от действий которого пострадали 1800 человек

Двое мужчин совместно с неустановленными лицами создали финансовую группу «Инвестойл».



По версии следователей, компания функционировала по принципу «финансовой пирамиды». Мужчины дали широкую рекламу о высоких доходах по вкладам в короткий срок. Таким образом с января 2012 года по 20 марта 2015 года они привлекли около 600 млн рублей граждан под предлогом выплаты недостижимых процентов. Проводя регулярные встречи с клиентами, обвиняемые убеждали их в доходности вложений и необходимости продлить срок вклада, лишь изредка выплачивая дивиденды.



Мужчины не проводили какую-либо финансовую деятельность, не совершали финансово-хозяйственных операций, направленных на получение дохода. Похищенными деньгами они распоряжались по собственному усмотрению.



В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. От действий предполагаемых злоумышленников пострадали более 1 800 граждан.



Уголовное преследование одного из мужчин прекращено в связи с его смертью. Уголовное дело в отношении второго обвиняемого направлено в суд для рассмотрения, говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.