В Самаре будут судить организатора "финансовой пирамиды", от действий которого пострадали 1800 человек
Двое мужчин совместно с неустановленными лицами создали финансовую группу «Инвестойл».
По версии следователей, компания функционировала по принципу «финансовой пирамиды». Мужчины дали широкую рекламу о высоких доходах по вкладам в короткий срок. Таким образом с января 2012 года по 20 марта 2015 года они привлекли около 600 млн рублей граждан под предлогом выплаты недостижимых процентов. Проводя регулярные встречи с клиентами, обвиняемые убеждали их в доходности вложений и необходимости продлить срок вклада, лишь изредка выплачивая дивиденды.
Мужчины не проводили какую-либо финансовую деятельность, не совершали финансово-хозяйственных операций, направленных на получение дохода. Похищенными деньгами они распоряжались по собственному усмотрению.
В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. От действий предполагаемых злоумышленников пострадали более 1 800 граждан.
Уголовное преследование одного из мужчин прекращено в связи с его смертью. Уголовное дело в отношении второго обвиняемого направлено в суд для рассмотрения, говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.
По версии следователей, компания функционировала по принципу «финансовой пирамиды». Мужчины дали широкую рекламу о высоких доходах по вкладам в короткий срок. Таким образом с января 2012 года по 20 марта 2015 года они привлекли около 600 млн рублей граждан под предлогом выплаты недостижимых процентов. Проводя регулярные встречи с клиентами, обвиняемые убеждали их в доходности вложений и необходимости продлить срок вклада, лишь изредка выплачивая дивиденды.
Мужчины не проводили какую-либо финансовую деятельность, не совершали финансово-хозяйственных операций, направленных на получение дохода. Похищенными деньгами они распоряжались по собственному усмотрению.
В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. От действий предполагаемых злоумышленников пострадали более 1 800 граждан.
Уголовное преследование одного из мужчин прекращено в связи с его смертью. Уголовное дело в отношении второго обвиняемого направлено в суд для рассмотрения, говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
6 апреля 2017
691
6 апреля 2017
411
6 апреля 2017
182
6 апреля 2017
162
6 апреля 2017
167
6 апреля 2017 , 20:19
51
Об этом глава города Олег Фурсов рассказал сегодня в прямом эфире на телеканале...
6 апреля 2017 , 17:25
286
Мемориал планируют разместить в парке Щорса
6 апреля 2017 , 16:44
308
В Самаре будут судить организатора "финансовой пирамиды", от действий которого пострадали 1800 человек
Двое мужчин совместно с неустановленными лицами создали финансовую группу «Инвестойл».
6 апреля 2017 , 16:38
691
Специалисты ПТС проведут температурные испытания сетей теплоснабжения.
6 апреля 2017 , 16:17
411
По фактам краж водного транспорта в регионе было возбуждено 30 уголовных дел.
6 апреля 2017 , 16:03
182
Как ранее писал sgpress.ru , общественная акция «За мирное и созидательное развитие...
6 апреля 2017 , 15:43
338
Инцидент произошел 17 февраля этого года.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4579
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4421
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4359
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4210
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
375
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
909
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
674
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
629
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...