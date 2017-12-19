В Самаре будут судить охранника, укравшего у хозяев часы и драгоценности на 3 млн рублей
41-летний мужчина крал четыре раза имущество из коттеджа на 8 просеке с весны 2014 года по август 2017 года.
По данным ГУ МВД по Самарской области, около частного дома находилась будка охраны, в которой посменно работали два сотрудника. В помещении на случай возникновения ЧП был магнитный ключ, с помощью которого открывалась дверь в коттедж.
По имеющимся у стражей правопорядка данным, злоумышленник, когда его хозяев не было дома, а напарник спал, открыл ключом дверь и залез в дом. Там он украл дорогостоящие часы и несколько украшений. Причиненный ущерб превысил 3 миллиона рублей. Похищенным он распорядился по своему личному усмотрению.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным ГУ МВД по Самарской области, около частного дома находилась будка охраны, в которой посменно работали два сотрудника. В помещении на случай возникновения ЧП был магнитный ключ, с помощью которого открывалась дверь в коттедж.
По имеющимся у стражей правопорядка данным, злоумышленник, когда его хозяев не было дома, а напарник спал, открыл ключом дверь и залез в дом. Там он украл дорогостоящие часы и несколько украшений. Причиненный ущерб превысил 3 миллиона рублей. Похищенным он распорядился по своему личному усмотрению.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 декабря 2017
174
19 декабря 2017
247
19 декабря 2017
251
19 декабря 2017
175
19 декабря 2017
287
19 декабря 2017
196
19 декабря 2017
427
19 декабря 2017
274
19 декабря 2017 , 18:14
174
ДТП произошло во вторник, 19 декабря, на улице Пензенской.
19 декабря 2017 , 17:25
247
Инцидент произошел утром во вторник, 19 декабря.
19 декабря 2017 , 16:13
251
ФГУП «Спорт-Ин» ищет подрядчика на поставку инвентаря для оснащения шести стадионов...
19 декабря 2017 , 15:37
175
Во вторник, 19 декабря, в ТЦ «Сила спорта» открылся крупнейший в России центр выдачи...
19 декабря 2017 , 15:32
287
Авария произошла во вторник, 19 декабря, в 11:15 на пересечении улиц Ново-Садовой и...
19 декабря 2017 , 14:14
196
На эти цели из городского бюджета потратят 5, 4 млн рублей. Информация об этом размещена на...
19 декабря 2017 , 13:52
185
Дмитрий Артемьев, VLNY: сколько стоит заказ группы на корпоратив, как справляться со стрессом, баттл с Агутиным
2017 год окончательно утвердил группу VLNY (“Волны”) в ранге главной музыки Самары...
19 декабря 2017 , 13:40
427
Также руководство города поставило задачу обратить внимание на своевременность расчистки...
19 декабря 2017 , 11:48
274
Водные маршруты закрыли во вторник, 19 декабря.
19 декабря 2017 , 11:31
165
В понедельник, 18 декабря, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5624
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
24 ноября 2017
2505
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
20 ноября 2017
1797
Пожар произошел ночью в понедельник, 20 ноября, в Ленинском районе Самары.
8 декабря 2017
1682
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
1 декабря 2017
1373
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
20 ноября 2017
1356
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2017
381
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
11 декабря 2017
461
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
11 декабря 2017
537
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
23 ноября 2017
981
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...