В Самаре будут судить охранника, укравшего у хозяев часы и драгоценности на 3 млн рублей

41-летний мужчина крал четыре раза имущество из коттеджа на 8 просеке с весны 2014 года по август 2017 года.



По данным ГУ МВД по Самарской области, около частного дома находилась будка охраны, в которой посменно работали два сотрудника. В помещении на случай возникновения ЧП был магнитный ключ, с помощью которого открывалась дверь в коттедж.



По имеющимся у стражей правопорядка данным, злоумышленник, когда его хозяев не было дома, а напарник спал, открыл ключом дверь и залез в дом. Там он украл дорогостоящие часы и несколько украшений. Причиненный ущерб превысил 3 миллиона рублей. Похищенным он распорядился по своему личному усмотрению.



По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.