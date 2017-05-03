В Самаре будут судить директора предприятия, обвиняемого в невыплате зарплаты на 6 млн рублей

Руководитель обвиняется в невыплате более двух месяцев заработной платы из корыстной заинтересованности.По версии следствия, с января по 30 июня 2015 года мужчина не отдал зарплату и иные выплаты 226 работникам предприятия, что составило более 6 миллионов рублей.Следователем собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Федеральный суд для рассмотрения.