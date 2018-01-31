В Самаре будут судить членов банды, нападавших на предполагаемых наркоторговцев

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех членов ОПГ. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании банды, участии в банде, разбое, похищении и вымогательстве, совершенных организованной группой, похищении паспорта.



По версии следствия, в сентябре 2016 года один из мужчин создал в Самаре банду. В нее вошли три жителя Самарской области и гражданин Азербайджана.



С 5 по 18 сентября 2016 года мужчины совершили не менее 7 вооруженных разбойных нападений на граждан, которые, согласно имевшейся у членов банды информации, якобы причастны к незаконному обороту наркотиков в Самаре, сопряженных с похищением и вымогательством, а также хищением личных документов. Во время нападений мужчины насильно, применяя оружие, похищали имущество, деньги и автомобили потерпевших. После этого они требовали отдать им не менее 300 тысяч рублей.



Все члены банды были задержаны полицейскими, их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, проведено более 20 осмотров мест происшествий, 9 обысков, 11 выемок, 57 опознаний лиц и предметов, назначено и проведено более 36 судебных экспертиз.



Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский суд для рассмотрения по существу.



Ранее в декабре 2017 года в Самарский суд направили уголовные дела в отношении еще двух членов банды, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Эти уголовные дела сейчас рассматриваются, сообщает СУ СК по Самарской области.