В Самаре будут судить членов ОПГ за 58 телефонных мошенничеств с банковскими картами

В отношении шести жителей Самарской области закончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.



Мужчины обвиняются в совершении 58 эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов потерпевших.



Установлено, что злоумышленники рассылали смс-сообщения якобы о блокировке банковских карт. Затем под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение финансовых операций либо выясняли номера карт, период их действия, электронные ключи и иные персональные данные. Таким образом мошенники получали доступ к счетам потерпевших.



По версии следствия, мужчины похитили более 800 000 рублей с банковских карт не только жителей Самарской области, но и других регионов России.



Двое обвиняемых арестованы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.