В Самаре будут следить за чистотой воздуха во время ЧМ-18
Для этих целей будет работать передвижной экологический пост контроля атмосферы. Он предназначен для мониторинга состояния и загрязнения атмосферного воздуха жилых районов города, области. Посты будут располагаться в районе фан-зоны на площади Куйбышева, а также возле «Самара Арены».
Оборудование передвижной экологической лаборатории должно определять массовую концентрацию пыли, диоксидов серы, азота, оксидов азота, углерода, сероводорода, и т.д, определять значения температуры, атмосферного давления, влажности, скорости и направления ветра, проводить отбор проб воздуха для последующего анализа в стационарной лаборатории на содержание загрязняющих веществ и пыли. Сроки наблюдений: шесть раз в сутки во время проведения Чемпионата (с 15 июня по 15 июля 2018 года), в остальные дни один раз в день до 31 июля нынешнего года.
По результатам обработанных данных нужно будет ежедневно предоставлять оперативную экологическую информацию о состоянии воздушной среды в районе наблюдений в электронном виде на адрес, указанный заказчиком. Кроме того, ежемесячно нужно будет предоставлять сводную информацию. Аукцион стоимостью 2,15 млн рублей пройдет 2 февраля этого года.
Оборудование передвижной экологической лаборатории должно определять массовую концентрацию пыли, диоксидов серы, азота, оксидов азота, углерода, сероводорода, и т.д, определять значения температуры, атмосферного давления, влажности, скорости и направления ветра, проводить отбор проб воздуха для последующего анализа в стационарной лаборатории на содержание загрязняющих веществ и пыли. Сроки наблюдений: шесть раз в сутки во время проведения Чемпионата (с 15 июня по 15 июля 2018 года), в остальные дни один раз в день до 31 июля нынешнего года.
По результатам обработанных данных нужно будет ежедневно предоставлять оперативную экологическую информацию о состоянии воздушной среды в районе наблюдений в электронном виде на адрес, указанный заказчиком. Кроме того, ежемесячно нужно будет предоставлять сводную информацию. Аукцион стоимостью 2,15 млн рублей пройдет 2 февраля этого года.
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