В Самаре будут следить за чистотой воздуха во время ЧМ-18

Оборудование передвижной экологической лаборатории должно определять массовую концентрацию пыли, диоксидов серы, азота, оксидов азота, углерода, сероводорода, и т.д, определять значения температуры, атмосферного давления, влажности, скорости и направления ветра, проводить отбор проб воздуха для последующего анализа в стационарной лаборатории на содержание загрязняющих веществ и пыли. Сроки наблюдений: шесть раз в сутки во время проведения Чемпионата (с 15 июня по 15 июля 2018 года), в остальные дни один раз в день до 31 июля нынешнего года.По результатам обработанных данных нужно будет ежедневно предоставлять оперативную экологическую информацию о состоянии воздушной среды в районе наблюдений в электронном виде на адрес, указанный заказчиком. Кроме того, ежемесячно нужно будет предоставлять сводную информацию. Аукцион стоимостью 2,15 млн рублей пройдет 2 февраля этого года.