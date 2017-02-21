В Самаре будут работать сельскохозярмарки

Предпраздничные места торговли появятся во всех районах города в преддверии Дня защитника отечества и Международного женского дня.



На них горожане смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию от производителей, организаций потребительской кооперации, владельцев личных подсобных хозяйств. Организаторы обещают, что стоимость отдельных товаров на ярмарках будет ниже цен в торговых сетях на 10-30%.



В Красноглинском, Кировском, Железнодорожном, Ленинском, Промышленном, Куйбышевском районах ярмарки будут работать с 22 февраля по 8 марта.



- пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом № 9 (ДК «Октябрь»);

- микрорайон Крутые Ключи, ул. Маршала Устинова, напротив дома № 3;

- Аэропортовское шоссе, 74, (территория ярмарки «Заря»);

- ул. Земеца, 20, предзаводская площадка з-да «Прогресс»;

- ул. Гагарина около домов №37-47;

- ул. Клиническая/Чернореченская;

- ул. Владимирская/Коммунистическая;

- пер. Костромской, 8;

- Проспект Кирова, 30/Заводское шоссе;

- Ул. Ново-Садовая в р-не ТЦ «Поляна»;

- Московское шоссе, в р-не дома № 147/ул. Воронежская;

- Пугачевский тракт, в районе дома № 13;

- ул. Авроры/Аэродромная (только по выходным дням с 22 февраля по 7 марта);

- проспект Кирова, 34В литера А, у проходной ОАО «Самарский подшипниковый завод» (с 22 февраля по 3 марта).

ул. Ново-Садовая, 20 (только 6 марта).