В Самаре будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 11 февраля с 8:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по Волжскому шоссе от Красноглинского шоссе до ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».Кроме того, для участников спортивного марафона будет организован специальный автобусный маршрут №50у. По информации городского департамента транспорта, автобусы будут курсировать от Барбошиной поляны до Красной Глинки. Для участников соревнований будет сделана остановка на пересечении Красноглинского и Волжского шоссе в непосредственной близости к спортивному центру «Чайка». Первое отправление автобуса от Барбошиной поляны в 8:16, последнее - в 16:24. От Красной Глинки транспорт начнет курсировать с 8:50 и будет осуществлять перевозки до 17:00. Интервал движения составит 17 минут. В автобусах будут действовать все виды льгот и транспортных карт.