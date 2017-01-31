В Самаре будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе
Причина – проведение 35 Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Как сообщает пресс-служба областного правительства, 11 февраля с 8:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по Волжскому шоссе от Красноглинского шоссе до ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».
Кроме того, для участников спортивного марафона будет организован специальный автобусный маршрут №50у. По информации городского департамента транспорта, автобусы будут курсировать от Барбошиной поляны до Красной Глинки. Для участников соревнований будет сделана остановка на пересечении Красноглинского и Волжского шоссе в непосредственной близости к спортивному центру «Чайка». Первое отправление автобуса от Барбошиной поляны в 8:16, последнее - в 16:24. От Красной Глинки транспорт начнет курсировать с 8:50 и будет осуществлять перевозки до 17:00. Интервал движения составит 17 минут. В автобусах будут действовать все виды льгот и транспортных карт.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, 11 февраля с 8:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по Волжскому шоссе от Красноглинского шоссе до ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».
Кроме того, для участников спортивного марафона будет организован специальный автобусный маршрут №50у. По информации городского департамента транспорта, автобусы будут курсировать от Барбошиной поляны до Красной Глинки. Для участников соревнований будет сделана остановка на пересечении Красноглинского и Волжского шоссе в непосредственной близости к спортивному центру «Чайка». Первое отправление автобуса от Барбошиной поляны в 8:16, последнее - в 16:24. От Красной Глинки транспорт начнет курсировать с 8:50 и будет осуществлять перевозки до 17:00. Интервал движения составит 17 минут. В автобусах будут действовать все виды льгот и транспортных карт.
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