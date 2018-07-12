В Самаре бесплатно научат основам китайского

Преподаватели расскажут об основах произношения китайского языка и иероглифической письменности, научат простым и полезным фразам, проведут традиционные китайские игры, танцевальный флеш-моб и запуск китайских фонариков.Открытый урок проводится в рамках подготовки к российско-китайскому молодежному форуму «Волга-Янцзы», который пройдет на базе Молодежного форума ПФО «iВолга-2018». На форум ожидают прибытия 150 молодых людей из Китайской Народной Республики.Форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» пройдет с 26 июля по 4 августа и примет на Мастрюковских озёрах две тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет со всего округа. Он проходит при поддержке полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича.