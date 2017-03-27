В Самаре автоледи на Опеле врезалась в столб

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 28-летняя женщина за рулем Opel Astra ехала со стороны улицы Осипенко в направлении Челюскинцев. По предварительной версии полицейских, превысив скорость и не справившись с управлением, автомобилистка въехала в столб.В результате ДТП предполагаемая виновница аварии получила травмы, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. В настоящее время пострадавшая госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка была в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.