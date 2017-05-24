В Самаре автоледи на Ленд Крузере сбила 57-летнюю женщину и отвезла ее в больницу

30-летняя женщина за рулем Тойоты Ленд Крузер (стаж вождения-10 лет) ехала по улице Промышленности со стороны Спасской в направлении Авроры, где сбила 57-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автоледи доставила потерпевшую в больницу, где ей диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящий момент женщина госпитализирована.По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.