В Самаре автоледи на Калине сбила 12-летнего ребенка

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 25-летняя девушка за рулем Лады Калины ехала в снегопад со стороны улицы Авроры в направлении Структурной. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилистка сбила 12-летнего мальчика, переходившего дорогу на «зебре». Ребенок шел без сопровождения взрослых.В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время ребенок госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка была в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.